Conférence la naissance de ka Wachkyrie Anjouin

Début : 2025-09-07 18:00:00

Conférence « la naissance de la Wachkyrie » à Anjouin

Conférence « La naissance de la Wachkyrie » à l’espace associatif et culturel d’Anjouin à 18h. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 73 22 bibliothequeanjouin@orange.fr

English :

The birth of the Wachkyrie » conference in Anjouin

German :

Vortrag « Die Geburt Wachkyriens » in Anjouin

Italiano :

Conferenza « Nascita della Wachkyrie » ad Anjouin

Espanol :

Conferencia « Birth of the Wachkyrie » en Anjouin

