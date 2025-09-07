Conférence la naissance de ka Wachkyrie Anjouin
Conférence la naissance de ka Wachkyrie Anjouin dimanche 7 septembre 2025.
Conférence la naissance de ka Wachkyrie
Anjouin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 18:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Conférence « la naissance de la Wachkyrie » à Anjouin
Conférence « La naissance de la Wachkyrie » à l’espace associatif et culturel d’Anjouin à 18h. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 73 22 bibliothequeanjouin@orange.fr
English :
The birth of the Wachkyrie » conference in Anjouin
German :
Vortrag « Die Geburt Wachkyriens » in Anjouin
Italiano :
Conferenza « Nascita della Wachkyrie » ad Anjouin
Espanol :
Conferencia « Birth of the Wachkyrie » en Anjouin
L’événement Conférence la naissance de ka Wachkyrie Anjouin a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Chabris Pays de Bazelle