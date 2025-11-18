Conférence la naissance de la figure humaine Cernay

Conférence la naissance de la figure humaine

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Avec Catherine Koenig, explorez la naissance de la figure humaine dans l’art, depuis les peintures rupestres jusqu’à la révolution néolithique. Une conférence captivante qui dévoile les premiers gestes créatifs et leur portée symbolique pour nos sociétés. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Conference with Catherine Koenig: a journey from cave art to the Neolithic revolution to discover the birth of the human figure and the first artistic gestures of mankind.

German :

Konferenz mit Catherine Koenig: Eine Reise von der Höhlenmalerei bis zur neolithischen Revolution, um die Entstehung der menschlichen Figur und die ersten künstlerischen Gesten der Menschheit zu entdecken.

Italiano :

Conferenza di Catherine Koenig: un viaggio dall’arte delle caverne alla rivoluzione neolitica per scoprire la nascita della figura umana e i primi gesti artistici dell’umanità.

Espanol :

Conferencia de Catherine Koenig: un viaje del arte rupestre a la revolución neolítica para descubrir el nacimiento de la figura humana y los primeros gestos artísticos de la humanidad.

