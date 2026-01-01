Conférence La Nativité et les crèches provençales, entre traditions et innovations Chapelle de l’Observance Aubagne

Conférence La Nativité et les crèches provençales, entre traditions et innovations

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 15h. Chapelle de l’Observance 4 rue Jean-Jacques Rousseau, Aubagne Bouches-du-Rhône

L’Association Les Amis du vieil Aubagne propose une conférence animée par Annie Berni qui abordera les récits fondateurs de la Nativité dans les Évangiles et l’évolution des crèches.

Il y a deux mille ans dans l’immense empire romain, cohabitaient de nombreuses religions, nous retrouvons ensuite dans les Évangiles les récits fondateurs de la Nativité.



Puis, au cours des siècles, le récit s’enrichit, de nouveaux participants prennent leur place, et cela continue de nos jours, puisque chaque année de nouveaux personnages apparaissent dans nos crèches.



Les Provençaux ont, depuis des siècles, représenté la Nativité en créant, à la suite des italiens, de petites figurines en argile, nos santons, peints ou habillés.



Aubagne, avec ses santonniers, a joué un rôle non négligeable de transmission entre tradition et innovations. .

Chapelle de l’Observance 4 rue Jean-Jacques Rousseau, Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 65 98 50

The Association Les Amis du vieil Aubagne (Friends of Old Aubagne Association) is hosting a lecture by Annie Berni, who will discuss the founding stories of the Nativity in the Gospels and the evolution of nativity scenes.

