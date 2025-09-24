Conférence La Nature est-elle bien faite ? Auditorium Espace Culturel Terraqué Carnac

Auditorium Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-09-24 16:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

« La nature aime à se cacher » disait Héraclite. Lorsque nous pensons à la nature, aux faits naturels, nous pensons bien souvent à quelque chose qui semble évident, qui semble poursuivre un plan, un objectif, que nous pourrions comprendre, voire auquel nous pourrions participer.

Cela suppose qu’il y ait des choses contre-nature, imparfaites, mais est-ce possible ? Pouvons-nous penser la nature sans en même temps la dénaturer ?

Conférence par Anastasie Crol, organisée par le Cercle culturel de Carnac. .

