Conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire Salle André Malraux Varennes-Vauzelles

Conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire
Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Varennes-Vauzelles Nièvre
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
L’Association du Musée de la Résistance vous invite à participer à la conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire de Michaël Boudard, chargé d’études aux Archives départementales, en lien avec le n°194 de la Camosine dont il est l’auteur.
Rendez vous le vendredi 27 février à 18h30 à la salle André Malraux à Varennes-Vauzelles.
Entrée libre. .
