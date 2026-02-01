Conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire Salle André Malraux Varennes-Vauzelles

Conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire

Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

L’Association du Musée de la Résistance vous invite à participer à la conférence La Nièvre et la seconde Guerre mondiale, traces et mémoire de Michaël Boudard, chargé d’études aux Archives départementales, en lien avec le n°194 de la Camosine dont il est l’auteur.

Rendez vous le vendredi 27 février à 18h30 à la salle André Malraux à Varennes-Vauzelles.

Entrée libre. .

Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

