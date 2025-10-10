Conférence La notion de frontière dans le coude rhénan de 1945 à 1963 Walbourg

Plongez dans l’histoire mouvementée de l’après-guerre au cœur du Rhin supérieur. Cette conférence revient sur la façon dont la frontière, à la fois ligne de séparation et espace de rencontre, a été vécue et redéfinie entre 1945 et 1963 dans le coude rhénan. À travers des exemples concrets, elle éclaire les enjeux politiques, sociaux et culturels de cette période charnière. 0 .

Immerse yourself in the turbulent post-war history of the Upper Rhine. This lecture looks at how the border, both a dividing line and a meeting place, was experienced and redefined in the Rhine Bend between 1945 and 1963.

Tauchen Sie ein in die bewegte Nachkriegsgeschichte im Herzen des Oberrheins. Dieser Vortrag beleuchtet, wie die Grenze, die zugleich Trennlinie und Begegnungsraum war, zwischen 1945 und 1963 am Oberrheinknie erlebt und neu definiert wurde.

Immergetevi nella turbolenta storia postbellica dell’Alto Reno. Questa conferenza analizza come il confine, sia una linea di demarcazione che un luogo di incontro, sia stato vissuto e ridefinito nell’ansa del Reno tra il 1945 e il 1963.

Sumérjase en la turbulenta historia de posguerra del Alto Rin. Esta conferencia examina cómo se vivió y redefinió la frontera, a la vez línea divisoria y lugar de encuentro, en el Recodo del Rin entre 1945 y 1963.

