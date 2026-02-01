Conférence La NUEVE, des Républicains espagnols dans la 2ème DB par Robert Strozzi Auditorium Charles Aznavour Istres

Conférence La NUEVE, des Républicains espagnols dans la 2ème DB par Robert Strozzi

Jeudi 12 février 2026 à partir de 18h. Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres Bouches-du-Rhône

Après la chute de Madrid en 1939, des Républicains espagnols réfugiés en France rejoignent la Légion étrangère puis les Forces françaises libres. Intégrés à la Nueve, ils participent à la Libération de Paris en août 1944.

Après la chute de Madrid en 1939, parmi les 500 000 Républicains espagnols réfugiés en France, plusieurs milliers s’engagent dans la Légion Etrangère. Ils participeront aux combats meurtriers de Narvik puis seront transférés en Algérie. Ils rejoignent alors les Forces Françaises Libres du général De Gaulle. Intégrés dans la 9ème Compagnie du Régiment de Marche du Tchad (la Nueve), une centaine de Républicains espagnols vont se battre sous les ordres de Leclerc. Ils participent notamment aux batailles d’El Alamein et à la prise de Koufra, en Libye. Puis, du Maroc, où la 2ème Division Blindée est formée au sein du Régiment de Marche de Tchad, transférés en Angleterre, ils débarquent en 1944 en Normandie. Au prix de lourdes pertes dans le bocage normand, ils affrontent les Panzers de la VIIIème Armée allemande. Enfin, sous les ordres du général Leclerc, les chars de la Nueve, l’une des brigades de la 2ème DB, entrent dans Paris le 24 août 1944. Le général Von Choltizt, Gouverneur de la capitale, signe la reddition. Le 25 août, Paris était officiellement libérée. Mais l’Histoire oubliera que ce sont les Républicains espagnols de la Nueve qui, sur leurs chars, sont entrés les premiers dans Paris. .

Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieilistres@orange.fr

English :

After the fall of Madrid in 1939, Spanish Republicans who had taken refuge in France joined the Foreign Legion and then the Free French Forces. Integrated into the Nueve, they took part in the Liberation of Paris in August 1944.

