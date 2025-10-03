Conférence La nuit est-elle vraiment noire ? Montsoreau

15 avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Profitez d’une conférence pour comprendre les défis de la nuit, avec Sylvie DESGRANGES, naturaliste spécialiste des chauves-souris et Medhi DRIDI, technicien géomatique et cartographique au SIEML.

Lorsqu’il fait noir, toute une vie s’active insectes, oiseaux, plantes et surtout, chauves-souris. Pour vivre, de nombreuses espèces ont besoin d’obscurité. Un besoin vital qui entre souvent en contradiction avec nos modes de vie et enjeux sécuritaires. Alors, comment mieux vivre ensemble et préserver le patrimoine naturel ?

Vendredi 3 octobre 2025 de 20h à 22h. .

15 avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 38 88 info@parc-loire-anjou-touraine.fr

English :

Join Sylvie DESGRANGES, a naturalist specializing in bats, and Medhi DRIDI, geomatics and cartography technician at SIEML, for a talk on the challenges of night-time.

German :

Nutzen Sie eine Konferenz, um die Herausforderungen der Nacht zu verstehen, mit Sylvie DESGRANGES, einer Naturforscherin, die sich auf Fledermäuse spezialisiert hat, und Medhi DRIDI, einem Techniker für Geomatik und Kartografie beim SIEML.

Italiano :

Unisciti a Sylvie DESGRANGES, naturalista specializzata in pipistrelli, e a Medhi DRIDI, tecnico di geomatica e cartografia presso il SIEML, per una conferenza sulle sfide della notte.

Espanol :

Acompañe a Sylvie DESGRANGES, naturalista especializada en murciélagos, y a Medhi DRIDI, técnico en geomática y cartografía del SIEML, en una charla sobre los desafíos de la noche.

