Conférence « La palourde japonaise en France » Espace culturel Agon-Coutainville

Conférence « La palourde japonaise en France » Espace culturel Agon-Coutainville mardi 12 août 2025.

Conférence « La palourde japonaise en France »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 18:00:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Conférence « La palourde japonaise en France » par l’APP2R.

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel.

Conférence « La palourde japonaise en France » par l’APP2R.

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Conférence « La palourde japonaise en France »

Conference « The Japanese clam in France » by APP2R.

Meet at 6pm at the Espace Culturel.

German :

Vortrag « Die japanische Venusmuschel in Frankreich » von der APP2R.

Treffpunkt um 18 Uhr im Kulturraum.

Italiano :

Conferenza « La vongola giapponese in Francia » a cura di APP2R.

Appuntamento alle 18.00 all’Espace Culturel.

Espanol :

Conferencia « La almeja japonesa en Francia » a cargo de APP2R.

Cita a las 18:00 en el Espace Culturel.

L’événement Conférence « La palourde japonaise en France » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-07-16 par Coutances Tourisme