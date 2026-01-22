Conférence La part d’émotion Nouvelles approches sensorielles dans les théories de l’histoire de l’art Metz

Conférence La part d’émotion Nouvelles approches sensorielles dans les théories de l’histoire de l’art

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Un jeudi par mois, rendez-vous avec un artiste, une œuvre, un mouvement, un courant de pensée qui a marqué l’histoire de l’art.

Par Elsa DE SMET

Depuis quelques années, les historiens et historiennes de l’art déploient de nouvelles approches pour l’analyse des œuvres études olfactives, études cognitives, études perceptives. À partir de plusieurs exemples choisis dans l’histoire de l’art moderne et contemporain, cette conférence expose certains principes associés à ces nouvelles recherches qui ouvrent un champ réceptif inédit pour appréhender les œuvres et les expositions.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

English :

One Thursday a month, meet an artist, a work, a movement or a current of thought that has left its mark on the history of art.

By Elsa DE SMET

In recent years, art historians have developed new approaches to analyzing works of art: olfactory studies, cognitive studies, perceptive studies. Drawing on several examples from the history of modern and contemporary art, this talk outlines some of the principles associated with this new research, which opens up a whole new receptive field for apprehending works and exhibitions.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

