Conférence La passion de la collection et des musées, une histoire mulhousienne Mulhouse

Conférence La passion de la collection et des musées, une histoire mulhousienne

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Cette conférence vous invite à plonger dans une histoire insoupçonnée celle des collections mulhousiennes et de leur incroyable destin. Maurice Rheims, grand commissaire-priseur et écrivain, évoquait déjà Mulhouse parmi les villes propices au goût des objets rares et précieux, aux côtés de Lyon, Montpellier ou encore La Rochelle. Une mention qui peut surprendre, et pourtant…

Derrière les musées qui font aujourd’hui partie intégrante de l’identité culturelle de la ville, se cache une véritable saga. À travers les siècles, les collections mulhousiennes se sont construites, parfois dans l’ombre, souvent dans la tourmente, entre passion, drame et renouveau.

Cette rencontre vous propose de découvrir les moments clés de cette aventure méconnue, faite de mystères et de révélations, et qui continue de nourrir l’âme singulière des Mulhousiens. Vous y trouverez un autre visage de la ville celui d’une cité discrète mais profondément marquée par le goût des beaux objets et de l’art.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

