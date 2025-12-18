CONFÉRENCE LA PÊCHE DES PERCIDÉS par Tom COUCHOUD Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance

CONFÉRENCE LA PÊCHE DES PERCIDÉS par Tom COUCHOUD

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

2026-03-05

Conférence sur la pêche des perches et des sandres

Tom Couchoud, représentant du groupe Ultimate Fishing, intervient à la Maison Pêche Nature pour une présentation des percidés (sandres et perches), avec leurs comportements et leurs pêches en partageant son expérience. .

Lieu-dit Montayer 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Conference on perch and pike-perch fishing

