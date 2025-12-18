CONFÉRENCE LA PÊCHE DES PERCIDÉS par Tom COUCHOUD Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance
Conférence sur la pêche des perches et des sandres
Tom Couchoud, représentant du groupe Ultimate Fishing, intervient à la Maison Pêche Nature pour une présentation des percidés (sandres et perches), avec leurs comportements et leurs pêches en partageant son expérience. .
Lieu-dit Montayer 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr
English :
Conference on perch and pike-perch fishing
