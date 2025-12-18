CONFÉRENCE LA PÊCHE DU BLACK-BASS Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance

CONFÉRENCE LA PÊCHE DU BLACK-BASS

Lieu-dit Montayer 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Conférence sur la pêche du Black Bass avec Tanguy MARLIN.

En compagnie de Tanguy Marlin, nom bien connu du monde de la pêche (groupe SERT SAKURA), et qui a eu un coup de coeur pour le black bass, nous vous proposons de découvrir le comportement de ce prédateur fascinant, les techniques adaptées, le matériel recommandé et de nombreuses astuces issues du terrain. .

Lieu-dit Montayer 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Black Bass fishing with Tanguy MARLIN.

L’événement CONFÉRENCE LA PÊCHE DU BLACK-BASS Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages