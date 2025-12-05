Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe Musée Royan
Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Début : 2025-12-05 15:00:00
Par René Ventola
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
