Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe Musée Royan

Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe Musée Royan vendredi 5 décembre 2025.

Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Par René Ventola
  .

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

English :

By René Ventola

German :

Von René Ventola

Italiano :

Di René Ventola

Espanol :

Por René Ventola

L’événement Conférence La peinture à l’époque romantique, en France et en Europe Royan a été mis à jour le 2025-10-29 par Mairie de Royan