Conférence « La peinture de paysage » au cinéma Utopia Tournefeuille Jeudi 26 mars, 19h30 Cinéma Utopia Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif unique : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T19:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:15:00+01:00

Au cinéma Uopia Tournefeuille

En marge de l’exposition de la Tate Britain à Londres sur les 2 des plus grands peintres paysagistes de Grande Bretagne, J.M.W. Turner et John Constable et avant la projection du documentaire qui lui est associé, Isabelle Bâlon-Barberis, guide-conférencière du musée des Augustins, animera dans la salle Utopia Tournefeuille, une discussion sur le thème de « la peinture de paysage » à travers les collections du musée des Augustins.

Jeudi 26 mars :

> Durée : 30 à 45 mn

> Tarif unique : 8€

Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-utopia.org/toulouse/ »}]

Le musée hors les murs avec Isabelle Bâlon-Barberis, guide-conférencière au musée des Augustins