Conférence La peinture en Alsace Thann

Conférence La peinture en Alsace

Samedi 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08 16:30:00

2025-11-08

Conférence sur la peinture en Alsace avec Nicolas Chabrol. Entre 1820 et 1940, les artistes alsaciens mêlent tradition et influences européennes dans une production variée et de grande qualité.

+33 3 89 35 73 26 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Conference on painting in Alsace with Nicolas Chabrol. Between 1820 and 1940, Alsatian artists combined tradition and European influences in a varied, high-quality production.

German :

Vortrag über die Malerei im Elsass mit Nicolas Chabrol. Zwischen 1820 und 1940 mischten die elsässischen Künstler Tradition und europäische Einflüsse in einer vielfältigen und hochwertigen Produktion.

Italiano :

Conferenza sulla pittura in Alsazia con Nicolas Chabrol. Tra il 1820 e il 1940, gli artisti alsaziani combinarono tradizione e influenze europee in una produzione varia e di alta qualità.

Espanol :

Conferencia sobre la pintura en Alsacia con Nicolas Chabrol. Entre 1820 y 1940, los artistas alsacianos combinaron tradición e influencias europeas en una producción variada y de gran calidad.

