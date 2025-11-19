Conférence : La peinture est-elle un jeu ? proposée par Valérie Mettais Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

De tous temps, en Occident et ailleurs, les peintres ont représenté des jeux. Qu’ils soient destinés aux petits ou aux grands, qu’ils se déroulent en public ou dans l’intimité, qu’ils soient d’argent, de hasard ou de rôles, les jeux ont partout laissé des images de leur présence. Inlassablement, on pourrait ainsi regarder les tableaux comme autant de scènes de divertissement entre partenaires ou de démonstrations virtuoses de tricheurs pour bafouer les règles et emporter la mise. Jeux Olympiques et jeux du cirque, jeux de pions et jeux de cartes, jeux numériques et jeux virtuels ont été de bons sujets pour les artistes.

Mais, à son tour, la peinture n’est-elle pas aussi un jeu ? Ne joue-t-elle pas avec la ressemblance face à la réalité, avec la représentation de ce qui est visible ou invisible ? Et si elle fabrique tant de trompe-l’œil et d’illusions, de réflexions et de retournements pour affoler notre regard et le perdre, elle sait aussi jouer avec les différences ou la place même du spectateur. La peinture est bien un monde vertigineux.

Historienne de l’art, Valérie Mettais écrit des livres sur la peinture et fait des conférences.

Dans le cadre du temps fort Jeux , un pas de côté du côté de l’histoire de l’art

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 20h45

gratuit

accès gratuit sur réservation à partir du 1er octobre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

début : 2025-11-19T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-19T21:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T19:00:00+02:00_2025-11-19T20:45:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.billetweb.fr/conference-la-peinture-est-elle-un-jeu-par-valerie-mettais +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/