Conférence La peinture hellénistique Musée Royan

Conférence La peinture hellénistique Musée Royan vendredi 10 octobre 2025.

Conférence La peinture hellénistique

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 15:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Par Laurence Tranoy, archéologue

Les peintures hellénistiques des tombes de l’élite, en Grèce du Nord, révèlent des artistes de 1er plan qui maîtrisaient la représentation des volumes et de la lumière par le clair-obscur et l’illusion de la perspective.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Laurence Tranoy, archaeologist

Hellenistic paintings in the tombs of the elite in Northern Greece reveal artists of the first rank who mastered the representation of volume and light through chiaroscuro and the illusion of perspective.

German :

Von Laurence Tranoy, Archäologin

Die hellenistischen Malereien in den Gräbern der Elite in Nordgriechenland zeugen von erstklassigen Künstlern, die die Darstellung von Volumen und Licht durch Hell-Dunkel und die Illusion der Perspektive beherrschten.

Italiano :

Di Laurence Tranoy, archeologo

Le pitture ellenistiche nelle tombe dell’élite della Grecia settentrionale rivelano artisti di prim’ordine che padroneggiano la rappresentazione dei volumi e della luce attraverso il chiaroscuro e l’illusione della prospettiva.

Espanol :

Por Laurence Tranoy, arqueóloga

Las pinturas helenísticas de las tumbas de la élite del norte de Grecia revelan a artistas de primera fila que dominaban la representación de los volúmenes y la luz mediante el claroscuro y la ilusión de perspectiva.

L’événement Conférence La peinture hellénistique Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan