Conférence La pensée et les engagements du géographe et militant Elisée Reclus [1830‐1905] Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence La pensée et les engagements du géographe et militant Elisée Reclus [1830‐1905]

Lundi 15 décembre 2025 de 18h30 à 20h30. Atelier de La Manufacture 8/10 rue des Alumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-15 18:30:00

fin : 2025-12-15 20:30:00

2025-12-15

Une histoire du régime général de la sécurité sociale et de sa spécificité. Conférence de l’UPPA par David Garcia, cadre formateur à l’assurance maladie, militant syndical et associatif.

Le régime général de la sécurité sociale est unique au monde. Issu du rapport de force entre le monde du travail et celui du capital, il est à la fois la synthèse et le dépassement des modèles européens. Après l’analyse de l’impuissance actuelle du camp social à contrer l’offensive libérale et réactionnaire, seront envisagés les moyens de dépasser cette attaque afin que le régime général de la sécurité sociale réponde de nouveau aux besoins de la population. .

English :

A history of the general social security system and its specific features. UPPA conference by David Garcia, health insurance executive trainer, union and association activist.

German :

Eine Geschichte des allgemeinen Systems der Sozialversicherung und seiner Besonderheiten. Vortrag der UPPA von David Garcia, leitender Ausbilder bei der Krankenversicherung, Gewerkschafts- und Vereinsaktivist.

Italiano :

Una storia del sistema generale di sicurezza sociale e delle sue caratteristiche specifiche. Una conferenza UPPA di David Garcia, formatore di dirigenti di assicurazione sanitaria, attivista sindacale e associativo.

Espanol :

Historia del régimen general de la Seguridad Social y sus especificidades. Una conferencia de la UPPA a cargo de David García, formador de ejecutivos del seguro de enfermedad y activista sindical y asociativo.

