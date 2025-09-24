Conférence La Pensée Tragique Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence La Pensée Tragique Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence mercredi 24 septembre 2025.

Conférence La Pensée Tragique

Mercredi 24 septembre 2025 de 18h à 19h30. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Université Populaire du Pays salonais invite Sébastien Dossetto, professeur de philosophie, pour évoquer Clément Rosset et la pensée tragique, d’après son livre Le réel est son double .

Entrée libre



Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites philosophy professor Sébastien Dossetto to talk about Clément Rosset and tragic thought, based on his book « Le réel est son double ».

German :

Die Université Populaire du Pays Salonais lädt den Philosophieprofessor Sébastien Dossetto ein, um über Clément Rosset und das tragische Denken zu sprechen, basierend auf seinem Buch « Le réel est son double » (Das Reale ist sein Doppelgänger).

Italiano :

L’Université Populaire du Pays salonais ha invitato il professore di filosofia Sébastien Dossetto a parlare di Clément Rosset e del pensiero tragico, sulla base del suo libro Le réel est son double.

Espanol :

La Université Populaire du Pays salonais ha invitado al profesor de filosofía Sébastien Dossetto a hablar sobre Clément Rosset y el pensamiento trágico, a partir de su libro Le réel est son double.

