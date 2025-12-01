Conférence La petite faune de l’Atlantique Audierne
Biocoop Audierne Audierne Finistère
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
Conférence sur la biodiversité marine de nos côtes
Animée par Anne, présidente du Centre de plongée des Plongeurs du Cap
Plongez avec nous à la découverte du monde fascinant qui se cache sous la surface !
Entre faune colorée, écosystèmes fragiles et merveilles insoupçonnées, Anne partagera sa passion et ses connaissances sur la vie marine de nos littoraux. .
