Conférence La petite faune de l’Atlantique Audierne

Conférence La petite faune de l’Atlantique

Biocoop Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Conférence sur la biodiversité marine de nos côtes !

Animée par Anne, présidente du Centre de plongée des Plongeurs du Cap.

Plongez avec nous à la découverte du monde fascinant qui se cache sous la surface !

Entre faune colorée, écosystèmes fragiles et merveilles insoupçonnées, Anne partagera sa passion et ses connaissances sur la vie marine de nos littoraux. .

Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne

