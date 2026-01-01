Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse Troyes
Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse Troyes lundi 26 janvier 2026.
Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse
Institut Universitaire rachi Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 20:00:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Face à un monde qui accélère, comment l’angoisse se transforme-t-elle parfois en phobie, cette peur ciblée mais profondément envahissante ?
Nous poursuivons notre cycle de conférences L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours avec une nouvelle séance La phobie un destin particulier de l’angoisse . 8 .
Institut Universitaire rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 direction@institut-rachi-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse Troyes a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne