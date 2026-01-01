Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse Troyes

Conférence La phobie un destin particulier de l’angoisse

Institut Universitaire rachi Troyes Aube

Début : 2026-01-26 20:00:00

Face à un monde qui accélère, comment l’angoisse se transforme-t-elle parfois en phobie, cette peur ciblée mais profondément envahissante ?



Nous poursuivons notre cycle de conférences L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours avec une nouvelle séance La phobie un destin particulier de l’angoisse . 8 .

Institut Universitaire rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 direction@institut-rachi-troyes.fr

