Conférence la photographie nature, de l’illustration à l’artistique, de la prise de vue au livre », jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse

Conférence la photographie nature, de l’illustration à l’artistique, de la prise de vue au livre » Samedi 6 juin, 14h30 jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque Vaucluse

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

LA PHOTOGRAPHIE NATURE » De l’illustration à l’Artistique, de la prise de vue au livre »

Conférence animée par David TATIN, Photographe Nature

presentation de deux ouvrages photos, présentant la nature vue par l’oeil du photographe « Amitiés Sauvages » et un ouvrage sur la résurgence de Fontaine de Vaucluse » le Gouffre » . L’ouvrage est illustré par des poèmes de pierre Brunet qui sera présent.

jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque Musée bibliothèque François Pétrarque 84800 Fontaine de Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 41 80 96 27 http://www.islesurlasorguetourisme.com Dans la grotte du Musée jardin bibliothèque François Pétrarque

rive gauche de la sorgue à Fontaine de Vaucluse présence de parking autour, transport en bus a proximité, parking vélo sur les parkings

LA PHOTOGRAPHIE NATURE » De l’illustration à l’Artistique, de la prise de vue au livre »

©mchatelain