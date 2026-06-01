Conférence la photographie nature, de l’illustration à l’artistique, de la prise de vue au livre », jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse
Conférence la photographie nature, de l’illustration à l’artistique, de la prise de vue au livre », jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse samedi 6 juin 2026.
Conférence la photographie nature, de l’illustration à l’artistique, de la prise de vue au livre » Samedi 6 juin, 14h30 jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque Vaucluse
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
LA PHOTOGRAPHIE NATURE » De l’illustration à l’Artistique, de la prise de vue au livre »
Conférence animée par David TATIN, Photographe Nature
presentation de deux ouvrages photos, présentant la nature vue par l’oeil du photographe « Amitiés Sauvages » et un ouvrage sur la résurgence de Fontaine de Vaucluse » le Gouffre » . L’ouvrage est illustré par des poèmes de pierre Brunet qui sera présent.
jardin du musée bibliothèque Francois Pétrarque Musée bibliothèque François Pétrarque 84800 Fontaine de Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 41 80 96 27 http://www.islesurlasorguetourisme.com Dans la grotte du Musée jardin bibliothèque François Pétrarque
rive gauche de la sorgue à Fontaine de Vaucluse présence de parking autour, transport en bus a proximité, parking vélo sur les parkings
LA PHOTOGRAPHIE NATURE » De l’illustration à l’Artistique, de la prise de vue au livre »
©mchatelain