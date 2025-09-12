Conférence La pierre de Berchères dans les monuments chartrains Chartres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

La conférence vise à mieux définir le bassin carrier établi au sud-est de Chartres et explorer les utilisations de sa pierre de taille dans différentes constructions depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours.

Une conférence proposée par la SAEL (Société Archéologique d’Eure-et-Loir). Sur inscription auprès de la SAEL. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr

The aim of the conference is to better define the quarrying basin to the south-east of Chartres and explore the uses to which its cut stone has been put in various constructions from medieval times to the present day.

Die Konferenz zielt darauf ab, das südöstlich von Chartres gelegene Steinbruchgebiet besser zu definieren und die Verwendung seines Quadersteins in verschiedenen Bauwerken seit dem Mittelalter bis heute zu erkunden.

L’obiettivo della conferenza è quello di definire meglio il bacino estrattivo a sud-est di Chartres e di esplorare l’uso che ne è stato fatto in vari edifici dal Medioevo a oggi.

El objetivo de la conferencia es definir mejor la cuenca de canteras al sureste de Chartres y explorar los usos que se han dado a sus sillares en diversos edificios desde la época medieval hasta nuestros días.

