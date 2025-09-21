Conférence : « La piscine panoramique de Lectoure, label Architecture Contemporaine Remarquable en 2025, le patrimoine du XXème siècle » Piscine de Lectoure Lectoure

Conférence : « La piscine panoramique de Lectoure, label Architecture Contemporaine Remarquable en 2025, le patrimoine du XXème siècle » Dimanche 21 septembre, 16h00 Piscine de Lectoure Gers

Gratuit. Sans réservation. En cas de pluie, la conférence aura lieu à l’Office du Tourisme.

Label Architecture Contemporaine Remarquable

La piscine panoramique de Lectoure, récemment distinguée du label Architecture Contemporaine Remarquable (2025), est au cœur de cette conférence animée par Francine Fort, vice-présidente de l’ASPPL (Association pour la Sauvegarde de la Piscine Panoramique de Lectoure).

L’histoire de la piscine et ses qualités architecturales seront retracées, complétées par des lectures « Paroles de nageurs » proposées par l’association Lectoure à Voix Haute : témoignages de Lectourois et textes inspirés par l’eau.

Piscine de Lectoure Place du général de Gaulle, 32700 Lectoure

Conférence – La piscine panoramique de Lectoure

© Studio Leroy