Conférence : « La poésie, un patrimoine volcanique ? De l’épigramme au clash, en passant par le haïku » MuséAl Alba-la-Romaine

Conférence : « La poésie, un patrimoine volcanique ? De l’épigramme au clash, en passant par le haïku » Dimanche 21 septembre, 16h45 MuséAl Ardèche

Début : 2025-09-21T16:45:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

MuséAl s’associe au Printemps des Poètes pour célébrer le patrimoine et la poésie dans le théâtre antique.

Conférence de Guillaume Métayer (Chercheur au CNRS, CELLF – UMR 8599, Sorbonne Université)

« La poésie, un patrimoine volcanique ? De l’épigramme au clash, en passant par le haïku »

Depuis l’Antiquité la plus lointaine, la poésie s’est exprimée sous forme d’inscriptions, d’abord sur des murs, des colonnes, des pierres : ce que l’on a nommé les épigrammes (« inscription », en grec).

En Grèce et à Rome, mais aussi partout dans le monde moderne et contemporain, de Voltaire à Edgar Lee Masters en passant par Nietzsche, ces poèmes courts qui se terminent sur une pointe, spirituelle ou agressive, ont rythmé l’existence humaine, exprimé les émotions délicates, célébré les faits mémorables et surtout nourri les joutes oratoires parfois sanglantes entre artistes et philosophes… La conférence proposera un rapide panorama historique de l’épigramme de l’Antiquité à nos jours .

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

