Conférence La pollution lumineuse et ses effets sur la nature Salle Séverine Beaumier Die

Conférence La pollution lumineuse et ses effets sur la nature

Salle Séverine Beaumier 1 rue Joseph Reynaud Die Drôme

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La nuit s’éclaircie mais à quel prix pour les animaux ? venez explorer ce sujet passionnant avec Thierry Lengagne.

Salle Séverine Beaumier 1 rue Joseph Reynaud Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 99 54 21

English :

The night is clearing up, but at what cost to the animals? Come and explore this fascinating subject with Thierry Lengagne.

