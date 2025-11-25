Conférence Une danse morisque Place du 5 Septembre 1944 Mellecey

Conférence Une danse morisque

Château de Germolles Mellecey

Erasmus Grasser est un sculpteur très actif à Munich et en Bavière dans la seconde moitié du XVe siècle. On lui doit notamment les effigies ornant les stalles de la Frauenkirche de Munich.

Mais l’œuvre la plus célèbre de l’artiste est certainement l’ensemble des danseurs de morisque (ou mauresque) qu’il a réalisé vers 1480 pour orner la grande salle de l’hôtel de Ville de la capitale de la Bavière. Le pittoresque de ces personnages, leurs attitudes contournées et excentriques valent à cet ensemble une grande popularité.

Cette série de figures truculentes permet aussi de s’intéresser à un type de danse volontiers pratiqué à la fin du Moyen Âge, notamment dans les cours princières européennes la danse morisque. La gestuelle outrée et excessive de ces représentations, accompagnées d’une musique tout aussi expressive, leur caractère à la fois festif, mouvementé et véhément, voire impertinent, radicalement éloigné des chorégraphies traditionnelles, ont frappé les contemporains. Les témoignages sont nombreux de cette fascination, à travers les manuscrits ou les objets d’art.

La danse morisque raconte une évolution culturelle de l’Europe à la fin du Moyen Âge, entre tradition, exotisme et transgression. .

