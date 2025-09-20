Conférence « la Poste aux Chevaux » Le Relais de Postes aux Chevaux Les Ormes

Conférence « la Poste aux Chevaux » Le Relais de Postes aux Chevaux Les Ormes samedi 20 septembre 2025.

Conférence « la Poste aux Chevaux » Samedi 20 septembre, 17h30 Le Relais de Postes aux Chevaux Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Conférence

« Le patrimoine bâti et sa réinvention au XIXe siècle »

Avec Thiphaine de Toury et Michel Rapoport, qui évoqueront la manière dont le patrimoine architectural a été repensé et réinterprété au XIXe siècle.

Le Relais de Postes aux Chevaux 25-27 D910, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 55 33 64 https://laposteauxchevaux.com https://www.facebook.com/LaPosteauxChevaux [{« type »: « phone », « value »: « 06.88.55.33.64 »}] Ancien Relais de Poste du XVIII ème siècle, construit par le Comte d’Argenson, primitivement pour être un haras. Grand quadrilatère de 70 m. de côté formé par 4 bâtiments symétriques 2 à 2 entourant une cour carrée centrée par un bassin (pédiluve) circulaire de 35m de diamètre. La visite peut être libre. Une visite sonore racontant l’histoire du lieu et sa construction est possible avec l’aide d’un téléphone pouvant lire les QR codes.

Des salles d’exposition reprennent l’histoire des relais de Poste en général et de celui des Ormes en particulier. Des documents et des objets authentiques y sont exposés. Sur l’ancienne Nationale 10. Possibilité de Parking très proche

Conférence