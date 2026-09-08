Conférence : La poste, son esthétique, son architecte & ses « petites sœurs landaises » Médiatèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Conférence : La poste, son esthétique, son architecte & ses « petites sœurs landaises »

Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 19:00:00

fin : 2026-12-01 20:00:00

Date(s) :

2026-12-01

La médiathèque l’Anima vous invite à la conférence La poste, son esthétique, son architecte & ses « petites sœurs landaises » de Kévin Laussu, consultant historique, médiateur de l’architecture et du Patrimoine.

Redécouvrez le patrimoine des Landes à travers l’œuvre de Jean Canouet (1891-1967). En s’appuyant sur l’exemple de l’hôtel des postes de Saint-Martin-de-Seignanx, cette conférence mettra en lumière le style unique de cet architecte bordelais, au croisement du régionalisme et de l’Art déco. Une plongée captivante dans l’histoire architecturale de la commune et du département.

Entrée libre.

Réservé à un public adulte.

Rendez-vous à 19h.

Durée : 1h. .

Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence : La poste, son esthétique, son architecte & ses « petites sœurs landaises »

L’événement Conférence : La poste, son esthétique, son architecte & ses « petites sœurs landaises » Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx