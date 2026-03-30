Conférence La pratique musicale en amateur et concert Rue de Lavaud La Souterraine
Conférence La pratique musicale en amateur et concert Rue de Lavaud La Souterraine samedi 9 mai 2026.
Conférence La pratique musicale en amateur et concert
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A l’occasion des 140 ans de la Société Philharmonique de La Souterraine, et de l’exposition rétrospective qui lui est consacrée, la Micro-folie de La Souterraine accueille une conférence ouverte à tous animée par Thierry Bourguignon et Michel Mazeirat. La pratique musicale en amateur une école de la citoyenneté.
Conférence suivie à 18h d’un concert de l’orchestre à cordes et d’un vin d’honneur. .
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 42 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La pratique musicale en amateur et concert
L’événement Conférence La pratique musicale en amateur et concert La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à LA SOUTERRAINE (Creuse)
- Ateliers équilibre Mille Club La Souterraine 31 mars 2026
- Versant vivant La Souterraine 3 avril 2026
- Soirées Reliques La Souterraine 3 avril 2026
- Grand cirque Rico Zavatta Esplanade Yves Furet La Souterraine 4 avril 2026
- Expo l’Art de La Souterraine Salle de l’Ancienne Mairie La Souterraine 5 avril 2026