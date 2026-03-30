Conférence La pratique musicale en amateur et concert Rue de Lavaud La Souterraine

Conférence La pratique musicale en amateur et concert

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

A l’occasion des 140 ans de la Société Philharmonique de La Souterraine, et de l’exposition rétrospective qui lui est consacrée, la Micro-folie de La Souterraine accueille une conférence ouverte à tous animée par Thierry Bourguignon et Michel Mazeirat. La pratique musicale en amateur une école de la citoyenneté.

Conférence suivie à 18h d’un concert de l’orchestre à cordes et d’un vin d’honneur. .

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 42 58

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English : Conférence La pratique musicale en amateur et concert

L’événement Conférence La pratique musicale en amateur et concert La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Sostranien