Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans, un récit de 18 000 ans dans la Haute Vallée du Doubs.

De Remoray-Boujeons à Villers-le-lac en passant par Pontarlier, le Mollendruz, la Chaux-de-fonds et le Locle, les sites et les découvertes préhistoriques sont relativement nombreux dans le secteur et démontrent la présence de groupes humains depuis au moins 15000 ans.

Christophe Cupillard, préhistorien et chercheur associé au laboratoire de Chronoenvionneme vous présentera un bilan actualisé des connaissances sur le peuplement préhistorique de cette zone de moyenne montagne. .

Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 64 76 https://comite-animation-hn.fr/index.php/actualites-all/conference-la-prehistoire-dans-la-haute-vallee-du-doubs/individual-registration

