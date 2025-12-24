Conférence La prostitution dans la Rome antique, Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux

Conférence La prostitution dans la Rome antique

Par Géraldine Puccini, Maître de conférence habilitée en langue et littérature latines à l’Université de Bordeaux Montaigne.

Les auteurs chrétiens, fustigeant les mœurs païennes, accusent Rome de n’être qu’un vaste lupanar et leurs accusations horrifiées ne sont pas dénuées de fondement. La prostitution est, en effet, très développée dans la société romaine qui a la particularité de reconnaître à la prostitution une place en son sein, de l’encourager même, tout en marquant d’infamie ceux qui en vivent. Les prostituées sont indispensables au bon fonctionnement de la société romaine. Elles assurent une véritable fonction de régulation sociale qui permet de canaliser les pulsions sexuelles masculines, doit éviter aux hommes des relations sexuelles illicites avec le groupe protégé des matrones, des épouses.

