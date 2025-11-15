Conférence « La Provence et ses écrivains » au Centre Culturel de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt
Conférence « La Provence et ses écrivains » au Centre Culturel de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt samedi 15 novembre 2025.
Conférence « La Provence et ses écrivains » au Centre Culturel de Coye-la-Forêt
21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Conférence de La Sylve « La Provence et ses écrivains » animée par Claire Langlois, professeur de lettres.
» De l’époque médiévale jusqu’ à nos jours, la Provence a été chantée par de nombreux écrivains passionnés par leur région de vie.
Allons donc à la rencontre des troubadours, de Pétrarque, puis de l’initiateur des Félibres Mistral ». 0 .
21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France lasylveassociation@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « La Provence et ses écrivains » au Centre Culturel de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme