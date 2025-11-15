Conférence « La Provence et ses écrivains » au Centre Culturel de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt Oise

Gratuit

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Conférence de La Sylve « La Provence et ses écrivains » animée par Claire Langlois, professeur de lettres.

» De l’époque médiévale jusqu’ à nos jours, la Provence a été chantée par de nombreux écrivains passionnés par leur région de vie.

Allons donc à la rencontre des troubadours, de Pétrarque, puis de l’initiateur des Félibres Mistral ». 0 .

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France lasylveassociation@gmail.com

