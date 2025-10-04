Conférence La psycho-généalogie Domaine de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Conférence La psycho-généalogie

Domaine de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart samedi 4 octobre 2025.

Domaine de la marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

2025-10-04

2025-10-04

2025-10-04

9h30 10h30. La psycho-généalogie un fonctionnement, une méthode et une place à légitimer au regard des avancées scientifiques. entrée libre

Une famille est un système où chaque membre vit des évènements marquants (secret, décès, accident, querelles…) ayant un impact sur la descendance.

Hélène Merdy propose de vous expliquer la complexité du fonctionnement de l’arbre généalogique quant aux mémoires que nous portons, ainsi que les méthodes et outils utilisés pour essayer de réparer ces mémoirs quelque fois lourdes à porter.

Si la psycho-généalogie défraie la chronique quant à sa légitimité, elle propose aussi de faire le point sur les avancées scientifiques en ce qui la concerne, lui donnant une plus grande assise. .

Domaine de la marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 46 16

English : Conférence La psycho-généalogie

9:30am 10:30am. Psycho-genealogy: how it works, a method and a place to legitimize in the light of scientific advances. free admission

German : Conférence La psycho-généalogie

9.30 10.30 Uhr. Die Psycho-Genealogie: Eine Funktionsweise, eine Methode und ein Platz, der angesichts der wissenschaftlichen Fortschritte legitimiert werden muss. freier Eintritt

Italiano :

9.30-10.30. Psico-genealogia: come funziona, un metodo e un luogo da legittimare alla luce dei progressi scientifici

Espanol : Conférence La psycho-généalogie

9.30 10.30 h. La psicogenealogía: un funcionamiento, un método y un lugar que hay que legitimar a la luz de los avances científicos

