Conférence « La psychologie de l’engagement : comprendre le changement d’opinion et de comportement » – Les traversées du Marais 2025 Institut d’études avancées de Paris Paris

Conférence « La psychologie de l’engagement : comprendre le changement d’opinion et de comportement » – Les traversées du Marais 2025 Institut d’études avancées de Paris Paris vendredi 5 septembre 2025.

Pourquoi changeons-nous d’avis ?

Qu’est-ce qui nous pousse à changer nos opinions ou nos comportements ?

La psychologie de l’engagement explore comment nos actions influencent nos opinions et nos comportements. S’engager dans un acte, même minime, peut entraîner une évolution profonde et durable de nos attitudes.

L’engagement rend les comportements plus stables et résistants au changement. Il permet de comprendre pourquoi nous persistons parfois dans des choix devenus problématiques, ou comment un simple acte peut amorcer des transformations majeures.

Dans le cadre du ́ , l’Institut d’études avancées de Paris vous invite à une conférence suivie d’un débat sur le thème « Psychologie de l’engagement : comprendre le changement d’opinion et de comportement » par Fabien Girandola, professeur de psychologie sociale et directeur du Laboratoire de psychologie sociale à Aix-Marseille Université le vendredi 5 septembre 2025 de 14h à 15h.

Evénement gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire (places limitées)

Conférence – débat de Fabien Girandola, professeur de Psychologie Sociale à Aix-Marseille Université et directeur du Laboratoire de Psychologie Sociale dans le cadre du Festival Les Traversées du Marais organisé par le réseau Marais Culture + dont l’édition 2025 a pour thème Engagé.e.s pour la Culture !

Le vendredi 05 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-05T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-05T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-05T14:00:00+02:00_2025-09-05T15:00:00+02:00

Institut d’études avancées de Paris 17, quai d’Anjou 75004 Paris

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/psycologie-de-l-engagement-comprendre-le-changement-d-opinion-et-de-comportement information@paris-iea.fr https://www.facebook.com/IEAdeParis/ https://www.facebook.com/IEAdeParis/