CONFÉRENCE « LA PUISSANCE DES SAGESSES ANCESTRALES » PAR RAHUL BHARTI – Rivesaltes, 18 mai 2025 14:00

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Thérapeute et enseignant de renommée mondiale, Rahul Bharti donnera une conférence aux Dômes ayant pour thème « La puissance des sagesses ancestrales ».

Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie contact.asso.osmose@gmail.com

English :

World-renowned therapist and teacher Rahul Bharti will give a lecture at Les Dômes on the theme of « The Power of Ancestral Wisdom ».

German :

Der weltberühmte Therapeut und Lehrer Rahul Bharti wird in Les Domes einen Vortrag mit dem Thema « Die Kraft der uralten Weisheiten » halten.

Italiano :

Rahul Bharti, terapeuta e insegnante di fama mondiale, terrà una conferenza a Les Dômes sul tema « Il potere della saggezza ancestrale ».

Espanol :

Rahul Bharti, terapeuta y profesor de renombre mundial, dará una charla en Les Dômes sobre el tema « El poder de la sabiduría ancestral ».

