Conférence > La question des prisonniers de guerre Manchois à la libération Saint-Lô mercredi 15 octobre 2025.

Rue Maréchal Juin Saint-Lô

Début : 2025-10-15 18:00:00

Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 15 octobre prochain à 18h pour la conférence

LA QUESTION DES PRISONNIERS DE GUERRE MANCHOIS A LA LIBERATION.

La masse des captifs Français retenus en Allemagne ne revint pour la très grande majorité qu’en 1945, au compte-goutte, au gré des libérations de camps, consécutives à l’avancée des troupes anglo-américaines et russes. Les prisonniers de guerre Manchois furent de tous les convois, tous les itinéraires, perdus au beau milieu de la bataille ou libérés dans l’euphorie, selon les endroits. Bientôt, le bout du tunnel commença à s’éclaircir, leurs épreuves étaient sur le point de s’achever. En quelques semaines, quelques mois pour les moins chanceux, les quelques 12 000 prisonniers de guerre Manchois qui demeuraient au cœur du Grand Reich, allaient pouvoir rejoindre leur foyer, tant attendu, tant espéré. Une nouvelle vie se dressait désormais devant eux, à laquelle ils eurent beaucoup de mal à s’adapter, dans un premier temps. Le retour tant idéalisé ne fut pas vraiment toujours comme on l’imaginait, mais qu’importe, il allait falloir réapprendre à vivre, pour ces hommes privés de libertés depuis 1940.

Patrick FISSOT.

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10

