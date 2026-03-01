Conférence la quête des exoplanètes… et de la vie dans l’Univers

Square Balzac Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

L’Université Inter-Âges Saumur Temps Libre a le plaisir d’accueillir Mme Danièle Imbault, Docteur-ingénieur en Physique de l’Atmosphère, ex-Chef de Projets en Planétologie et Astrophysique Spatiale, Direction de la Recherche Fondamentale du CEA à Saclay.

L’idée d’une rencontre avec un martien en chair et en os a été abandonnée depuis des décennies, mais les exobiologistes cherchent toujours à identifier des traces de vie primitives dans notre système solaire… La première planète en orbite autour d’une autre étoile que le Soleil a par aillleurs été découverte en 1995, et nous en connaissons aujourd’hui près de 6000, parmi lesquelles quelques dizaines sont dites habitables . Que signifie ce terme, qui peut prêter à confusion ? Comment avons-nous détecté ces exoplanètes ? Que savons-nous d’elles ? Quelles informations nous manquent pour savoir si elles sont susceptibles d’abriter une forme de vie ? Et quels sont les développements instrumentaux sur lesquels planchent astrophysiciens, exobiologistes et ingénieurs, pour mener à bien, dans les prochaines décennies, les observations nécessaires à cette quête de la vie extra-terrestre .

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 14h30.

Ouverture des portes à 13h45. .

Square Balzac Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 69 29 55 secretariat@saumurtempslibre-uia.org

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English :

The Université Inter-Âges Saumur Temps Libre is delighted to welcome Danièle Imbault, PhD in Atmospheric Physics and former Project Manager in Planetology and Space Astrophysics at the CEA’s Fundamental Research Department in Saclay.

L’événement Conférence la quête des exoplanètes… et de la vie dans l’Univers Saumur a été mis à jour le 2026-03-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME