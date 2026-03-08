Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat. La minoterie Nay

Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat.

La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Visite commentée de l’exposition les géométries souterraines , par l’artiste. .

La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat.

L’événement Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat. Nay a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay