Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat. La minoterie Nay dimanche 12 avril 2026.
La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-12
La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques
English : Conférence La quintessence alchimique dans l’œuvre de Van Eyck de Alain-Jacques Lévrier-Mussat.
