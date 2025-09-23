conférence la recherche clinique en cancérologie Charmes
conférence la recherche clinique en cancérologie Charmes mardi 23 septembre 2025.
conférence la recherche clinique en cancérologie
Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-09-23 20:30:00
fin : 2025-09-23 22:00:00
Date(s) :
2025-09-23
conférence organisée par l’Institut de Cancérologie de Lorraine
la conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le publicTout public
Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 7 67 79 09 02
English :
conference organized by the Institut de Cancérologie de Lorraine
the conference will be followed by a discussion with the audience
German :
konferenz, die vom Institut de Cancérologie de Lorraine organisiert wird
im Anschluss an die Konferenz besteht die Möglichkeit, sich mit dem Publikum auszutauschen
Italiano :
organizzata dall’Institut de Cancérologie de Lorraine
la conferenza sarà seguita da un dibattito con il pubblico
Espanol :
organizada por el Institut de Cancérologie de Lorraine
la conferencia irá seguida de un debate con los asistentes
