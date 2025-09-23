conférence la recherche clinique en cancérologie Charmes

conférence la recherche clinique en cancérologie Charmes mardi 23 septembre 2025.

conférence la recherche clinique en cancérologie

Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-09-23 20:30:00
fin : 2025-09-23 22:00:00

Date(s) :
2025-09-23

conférence organisée par l’Institut de Cancérologie de Lorraine
la conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le publicTout public
0  .

Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 7 67 79 09 02 

English :

conference organized by the Institut de Cancérologie de Lorraine
the conference will be followed by a discussion with the audience

German :

konferenz, die vom Institut de Cancérologie de Lorraine organisiert wird
im Anschluss an die Konferenz besteht die Möglichkeit, sich mit dem Publikum auszutauschen

Italiano :

organizzata dall’Institut de Cancérologie de Lorraine
la conferenza sarà seguita da un dibattito con il pubblico

Espanol :

organizada por el Institut de Cancérologie de Lorraine
la conferencia irá seguida de un debate con los asistentes

L’événement conférence la recherche clinique en cancérologie Charmes a été mis à jour le 2025-09-03 par OT EPINAL ET SA REGION