Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité Rhinau

Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité Rhinau vendredi 7 novembre 2025.

Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité

5 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Conférence dans le cadre du 80e anniversaire de la libération

Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération, la Commune de Rhinau vous propose une conférence « La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité », par Cécile Rivière, Chercheuse à la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire de la Région Grand-Est, Docteure en histoire de l’architecture. 0 .

5 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31

English :

Conference to mark the 80th anniversary of the liberation of France

German :

Konferenz im Rahmen des 80. Jahrestags der Befreiung

Italiano :

Conferenza in occasione dell’80° anniversario della liberazione della Francia

Espanol :

Conferencia con motivo del 80 aniversario de la liberación de Francia

L’événement Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité Rhinau a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried