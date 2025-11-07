Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité Rhinau
Conférence La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité
Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00
Conférence dans le cadre du 80e anniversaire de la libération
Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération, la Commune de Rhinau vous propose une conférence « La reconstruction de l’église Saint-Michel de Rhinau, entre mémoire et modernité », par Cécile Rivière, Chercheuse à la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire de la Région Grand-Est, Docteure en histoire de l’architecture. 0 .
English :
Conference to mark the 80th anniversary of the liberation of France
German :
Konferenz im Rahmen des 80. Jahrestags der Befreiung
Italiano :
Conferenza in occasione dell’80° anniversario della liberazione della Francia
Espanol :
Conferencia con motivo del 80 aniversario de la liberación de Francia
