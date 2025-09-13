Conférence la redécouverte de la musique de Bach au 19e siècle, à Crépon Salle du Conseil Municipal Crépon

Conférence la redécouverte de la musique de Bach au 19e siècle, à Crépon

2 route d'Arromanches Crépon Calvados

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Venez assister à la conférence de Patrice Veit, directeur de recherche émérite au CNRS (EHESS, Paris) La rédécouverte de la musique de Jean Sébastien Bach au 19e siècle ? Felix Mendelssohn Bartholdy et la Passion selon Saint Mattieu. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Accès libre dans la limite des places disponibles. .

Salle du Conseil Municipal 2 route d’Arromanches Crépon 14480 Calvados Normandie

English : Conférence la redécouverte de la musique de Bach au 19e siècle, à Crépon

Join Patrice Veit, director of research emeritus at the CNRS (EHESS, Paris), for his lecture: The rediscovery of Johann Sebastian Bach’s music in the 19th century? Felix Mendelssohn Bartholdy and the St. Matthew Passion. Free admission, subject to availability.

German : Conférence la redécouverte de la musique de Bach au 19e siècle, à Crépon

Besuchen Sie den Vortrag von Patrice Veit, emeritierter Forschungsdirektor am CNRS (EHESS, Paris) Die Wiederentdeckung der Musik von Johann Sebastian Bach im 19. Jahrhundert? Felix Mendelssohn Bartholdy und die Matthäuspassion. Freier Zugang im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Patrice Veit, direttore emerito di ricerca presso il CNRS (EHESS, Parigi), terrà una conferenza sulla riscoperta della musica di Johann Sebastian Bach nel XIX secolo: La riscoperta della musica di Johann Sebastian Bach nel XIX secolo? Felix Mendelssohn Bartholdy e la Passione di San Matteo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Espanol :

Patrice Veit, Director Emérito de Investigación en el CNRS (EHESS, París), pronunciará una conferencia sobre el redescubrimiento de la música de Johann Sebastian Bach en el siglo XIX: ¿El redescubrimiento de la música de Johann Sebastian Bach en el siglo XIX? Felix Mendelssohn Bartholdy y la Pasión de San Mateo. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

