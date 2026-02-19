CONFÉRENCE La règlementation numérique et le cyberharcèlement Luc-la-Primaube
JEU.19 MARS 20h30 Espace St-Exupéry – PAS DE VISIO
JEU.19 MARS 20h30 Espace St-Exupéry – PAS DE VISIO Gratuit
Animée par la gendarmerie Nationale
Le cyberharcèlement est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement, qui peut s’exercer à travers divers canaux numériques.
Réservation obligatoire .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
THURSDAY, MARCH 19 8:30 PM Espace St-Exupéry NO VISIO
