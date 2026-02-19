CONFÉRENCE La règlementation numérique et le cyberharcèlement

Luc-la-Primaube Aveyron

JEU.19 MARS 20h30 Espace St-Exupéry – PAS DE VISIO

Animée par la gendarmerie Nationale

Le cyberharcèlement est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement, qui peut s’exercer à travers divers canaux numériques.

Réservation obligatoire .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

English :

THURSDAY, MARCH 19 8:30 PM Espace St-Exupéry NO VISIO

