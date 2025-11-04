Conférence La Reine Margot Bonneval

Conférence La Reine Margot Bonneval mardi 4 novembre 2025.

Conférence La Reine Margot

Promenade du Mail Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-04 17:00:00

2025-11-04

Margot, c’est elle, Marguerite de Valois, la rebelle fille, sœur et épouse de rois, elle ne fut pourtant jamais reine.

Celle qu’on appelait la perle des Valois fut une femme libre, passionnée et d’une grande modernité, connue pour son esprit, son élégance et sa plume acérée. Elle parcourut la France tout au long de sa vie et fit même halte à Bonneval en 1605, laissant derrière elle le souvenir d’une personnalité hors du commun.

Cette conférence vous plongera dans le destin d’une des femmes les plus brillantes et cultivées de son temps, témoin privilégié des intrigues et des passions de la Renaissance. 8 .

Promenade du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 42 06 06 76

English :

Margot is Marguerite de Valois, the rebel: daughter, sister and wife of kings, she was never queen.

German :

Margot, das ist sie, Margarete von Valois, die Rebellin: Tochter, Schwester und Ehefrau von Königen, doch sie war nie Königin.

Italiano :

Margot è Marguerite de Valois, la ribelle: figlia, sorella e moglie di re, non è mai stata regina.

Espanol :

Margot es Margarita de Valois, la rebelde: hija, hermana y esposa de reyes, nunca fue reina.

