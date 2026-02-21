Conférence La relation inhérente entre les arcanes majeurs du tarot et la force des planètes Université indépendante de Vichy Vichy

Conférence La relation inhérente entre les arcanes majeurs du tarot et la force des planètes

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Début : 2026-03-02 17:30:00

fin : 2026-03-02 19:00:00

2026-03-02

Conférence proposée par Mariana Lopez, intervenante en Espagnol à l’UIV.

La conférence sera donnée en Espagnol !

