Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura Château de Gevingey Gevingey
Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura Château de Gevingey Gevingey jeudi 6 août 2026.
Gevingey
Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura
Château de Gevingey 10 Rue du Château Gevingey Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre du centenaire de la Madone de Saint-Laurent-la-Roche
Conférence par Bertane Poitou, responsable de la commission diocésaine d’Art Sacré
Jeudi 6 août 2026 à 19h à l’Orangerie du Château de Gevingey
Entrée à 10€ au profit de la restauration de l’Eglise de St Laurent la Roche. .
Château de Gevingey 10 Rue du Château Gevingey 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura
L’événement Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura Gevingey a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION