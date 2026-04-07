Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura Château de Gevingey Gevingey

Gevingey

Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura

Château de Gevingey 10 Rue du Château Gevingey Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre du centenaire de la Madone de Saint-Laurent-la-Roche

Conférence par Bertane Poitou, responsable de la commission diocésaine d’Art Sacré

Jeudi 6 août 2026 à 19h à l’Orangerie du Château de Gevingey

Entrée à 10€ au profit de la restauration de l’Eglise de St Laurent la Roche. .

Château de Gevingey 10 Rue du Château Gevingey 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura

L’événement Conférence La représentation de la vierge dans l’art du Jura Gevingey a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION