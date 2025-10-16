Conférence : La représentation du sein dans l’art Mairie du 15ème PARIS

Conférence : La représentation du sein dans l’art Mairie du 15ème PARIS jeudi 16 octobre 2025.

A l’occasion d’Octobre Rose, Madame Danielle Kriser, conférencière et ancienne chargée d’études au musée du Louvre, présentera une conférence intitulée « La représentation du sein dans l’art ». Cette conférence permettra de sensibiliser aux enjeux du dépistage, de l’autopalpation et du diagnostic précoce dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Conférence de Madame Danielle Kriser pour sensibiliser sur le cancer du sein.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo