Conférence « La résidence Vitaline Boisneuf » un exemple d’architecture par Michel Corbin Samedi 18 octobre, 16h00 Le centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Conférence exceptionnelle consacrée à la résidence Vitaline Boisneuf. C’est l’un des ouvrages majeurs construit par l’architecte Michel CORBIN au début des années 80 qui figure dans le livre d’or du palmarès national de l’habitat de 1982. La conférence sera tenue par Michel CORBIN et animée par l’architecte Sylvie ADELAÏDE.

Le centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Légitimus, 97110 Pointe-à-pitre, Guadeloupe Pointe-à-Pitre 97110 Chanzy Guadeloupe Guadeloupe +590 590 83 06 43 Le Centre Rémy Nainsouta, situé dans le bâtiment de l’ancien hôpital Saint-Jules, a été entièrement restauré après le passage du cyclone Hugo en 1989. Ce centre culturel porte le nom d’un grand humaniste, anticolonialiste, ancien maire de Saint-Claude (Guadeloupe). Le rez-de-chaussée dispose d’une bibliothèque consacrée à la Caraïbe et d’une salle de conférence, le premier étage abrite un vaste espace d’expositions.

Né en 1883 à Saint-Claude en Guadeloupe, Rémy Nainsouta, fils d’un charpentier et d’une servante, fit des études secondaires au Lycée Carnot, bénéficiant d’une bourse. Elève brillant, plusieurs fois major de sa promotion, il fit ensuite l’école des cavaliers à Saumur. Il travailla au Sénégal, en Mauritanie, au Soudan (ancienne république du Mali) où il obtint le titre d’Inspecteur Général vétérinaire. Ces années au contact des Africains lui apprirent beaucoup sur le colonialisme. Maire de la ville de Saint-Claude de 1945 à 1965, il œuvra pour le développement de l’éducation avec la construction de plusieurs écoles dans la commune qu’il administrait. Preuve de son engagement, il fut précurseur en faisant ériger en 1948 la stèle de Louis Delgrès au Matouba. Il décède le 29 janvier 1969 à Saint-Claude.

